Ким опроверг фейк россиян об эвакуации из Николаева
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг фейк россиян о подготовке Николаевской области к эвакуации
Об этом он заявил в своем телеграмме .
Глава ОВА подчеркнул, что Николаевщина никуда не эвакуируется и напомнил следить за официальными источниками информации.
"Это просто создали клон и через маленькие группы разбрасывают. Мы не собираемся никуда эвакуироваться, точнее собираемся, но только в сторону Херсона", говорит Виталий Ким.
- В Николаеве пойман местный житель, который по собственной инициативе вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу РФ.
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