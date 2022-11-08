Ким опроверг фейк россиян об эвакуации из Николаева

Об этом он заявил в своем телеграмме .

Глава ОВА подчеркнул, что Николаевщина никуда не эвакуируется и напомнил следить за официальными источниками информации.

"Это просто создали клон и через маленькие группы разбрасывают. Мы не собираемся никуда эвакуироваться, точнее собираемся, но только в сторону Херсона", говорит Виталий Ким.

В Николаеве пойман местный житель, который по собственной инициативе вел разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb