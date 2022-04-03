Ким об обстрелах Николаева: 14 человек в больнице, один человек погиб

Об этом написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"По обстрелу города: 14 доставлены в больницу. 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет в состоянии средней тяжести. Завтра операция", - написал Ким.

Отметим, сегодня в обеденное время оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву.

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