Ким намекнул, что украинские военные применили новое оружие на Юге
На южном фронте украинские защитники использовали новое оружие для ударов по оккупантам
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня что-то новое летало по оркам на Юге. Это прекрасно", – пишет Ким.
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