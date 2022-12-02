Ким намекнул, что украинские военные применили новое оружие на Юге

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня что-то новое летало по оркам на Юге. Это прекрасно", – пишет Ким.

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