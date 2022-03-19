Ким к жителям Николаевской области: "В области много мертвых орков, по возможности, уберите"
Николаев продолжают хаотично обстреливать
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА-ОВА Виталий Ким, передает Еспресо. TV.
"В области есть территории, где много мертвых орков. Если видите, то сообщайте военным, или по возможности сами убирайте. Мы же не звери. Второе, напоминаю, что за мародерство есть уголовная ответственность. Если видите технику, передавайте военным. Не нужно иметь ее дома. Сейчас мы должны вместе работать на армию", - сказал Виталий Ким.
- Напомним, россияне отступают от Николаева, - Ким
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