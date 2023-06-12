Ким Чен Ын заявил о желании, "держась за руки с Путиным", наращивать партнерство с РФ и строить надежную защиту глобального мира и безопасности
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным
Об этом сообщает государственное СМИ Северной Кореи KCNA.
Ким Чен Ын выпустил свое послание по случаю национального дня России, поддержав решение РФ начать войну против Украины.
"Благодаря правильному решению и указаниям президента России борьба российского народа за противодействие эскалации угроз и вызовов враждебных сил, направленных на то, чтобы лишить Россию ее суверенитета, безопасности и мирной жизни, вступила в новую решающую фазу. Справедливость обязательно восторжествует, и российский народ продолжит прославлять историю победы, свойственную ему традицию", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Ким выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу и заявил, что РФ якобы "олицетворяет священное дело защиты суверенных государств".
После этого северокорейский лидер отметил готовность к более тесному стратегическому сотрудничеству с Россией, "держась за руки" с российским диктатором Путиным.
"Ким Чен Ын в своем послании подтвердил свою готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим стремлением народов двух стран достичь большой цели построения могущественной страны и надежной защиты глобального мира и безопасности", – говорится в сообщении.
Сотрудничество КНДР с Россией
Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.
Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.
В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.
Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения российской армии со стороны Северной Кореи.
Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.
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