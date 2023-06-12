Об этом сообщает государственное СМИ Северной Кореи KCNA.

Ким Чен Ын выпустил свое послание по случаю национального дня России, поддержав решение РФ начать войну против Украины.

"Благодаря правильному решению и указаниям президента России борьба российского народа за противодействие эскалации угроз и вызовов враждебных сил, направленных на то, чтобы лишить Россию ее суверенитета, безопасности и мирной жизни, вступила в новую решающую фазу. Справедливость обязательно восторжествует, и российский народ продолжит прославлять историю победы, свойственную ему традицию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Ким выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу и заявил, что РФ якобы "олицетворяет священное дело защиты суверенных государств".

После этого северокорейский лидер отметил готовность к более тесному стратегическому сотрудничеству с Россией, "держась за руки" с российским диктатором Путиным.

"Ким Чен Ын в своем послании подтвердил свою готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим стремлением народов двух стран достичь большой цели построения могущественной страны и надежной защиты глобального мира и безопасности", – говорится в сообщении.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения российской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении вооруженного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.