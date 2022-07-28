Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любому военному столкновению с США
Северная Корея готова мобилизовать свои силы на сдерживание ядерной войны и готова к любому военному столкновению с Соединенными Штатами
Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters.
Глава КНДР заявил о готовности к любому военному столкновению с Соединенными Штатами во время выступления на мероприятии в честь 69-й годовщины перемирия в Корейской войне.
"Наши вооруженные силы полностью готовы к реагированию на любой кризис, и наша национальная система сдерживания ядерной войны также полностью готова правильно, точно и быстро мобилизовать свои абсолютные силы для выполнения своей миссии", – сказал он.
Ким Чен Ын также осудил главу администрации Южной Кореи Юн Сук Йоля, заявив, что любые попытки упреждающего удара по Пхеньяну будут встречены строгим ответом и даже уничтожением.
Северная Корея в последние месяцы опробовала гиперзвуковые ракеты и ракеты, которые, по ее словам, могут нести тактическое ядерное оружие.
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