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Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любому военному столкновению с США

28 июля, 2022 четверг
06:57
Мир Ким Чен Ын

Северная Корея готова мобилизовать свои силы на сдерживание ядерной войны и готова к любому военному столкновению с Соединенными Штатами

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters.

Глава КНДР заявил о готовности к любому военному столкновению с Соединенными Штатами во время выступления на мероприятии в честь 69-й годовщины перемирия в Корейской войне.

"Наши вооруженные силы полностью готовы к реагированию на любой кризис, и наша национальная система сдерживания ядерной войны также полностью готова правильно, точно и быстро мобилизовать свои абсолютные силы для выполнения своей миссии", – сказал он.

Ким Чен Ын также осудил главу администрации Южной Кореи Юн Сук Йоля, заявив, что любые попытки упреждающего удара по Пхеньяну будут встречены строгим ответом и даже уничтожением.

Северная Корея в последние месяцы опробовала гиперзвуковые ракеты и ракеты, которые, по ее словам, могут нести тактическое ядерное оружие.

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КНДР
Ким Чен Ын
США
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