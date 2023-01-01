Об этом пишет Reuters со ссылкой на выступление Ким Чен Ина.

Отмечается, что на фоне вспышки между Южной и Северной Кореями лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и большего ядерного арсенала для противодействия угрозам со стороны США.

По данным Reuters, на заседании господствующей в Северной Корее Рабочей партии Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечить "преобладающую военную мощь" для защиты своего суверенитета и безопасности.

Журналисты также ссылаются на официальное информационное агентство KCNA, так сообщается, что Ким пообещал разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет, "главной миссией которых является быстрый ядерный контрудар" в рамках плана усиления ядерных сил страны.

"Сложившаяся ситуация требует удвоенных усилий для значительного укрепления военной мускулатуры... в ответ на тревожные военные шаги США и других вражеских сил", - говорится в тексте KCNA.

Напомним, Северная Корея регулярно испытывает оружие и опускает свои ракеты в сторону Восточного моря.

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