Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР .

Поддержку Ким Чен Ын выразил в поздравительной телеграмме ко дню России, который отмечается 12 июня.

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в поздравлении.

Ким Чен Ын также выразил надежду, что тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами будет более тесным.

"Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 года во Владивостоке, и в дальнейшем будут динамично укрепляться и развиваться во всех сферах", - добавил Ким Чен Ин.

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