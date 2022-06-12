Ким Чен Ын выразил поддержку Путину в "справедливом деле защиты достоинства и безопасности РФ"
Лидер тоталитарной КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку российскому диктатору Владимиру Путину
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР .
Поддержку Ким Чен Ын выразил в поздравительной телеграмме ко дню России, который отмечается 12 июня.
"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорится в поздравлении.
Ким Чен Ын также выразил надежду, что тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами будет более тесным.
"Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 года во Владивостоке, и в дальнейшем будут динамично укрепляться и развиваться во всех сферах", - добавил Ким Чен Ин.
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