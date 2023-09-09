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Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая накануне визита в Россию, - Bloomberg

9 сентября, 2023 суббота
07:36
Мир

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на параде в Пхеньяне была представлена ​​парашютная команда, колонны мотоциклов высокой мобильности, пусковые установки противотанковых ракет, а также зенитная артиллерия и другое вооружение. Лидера КНДР сопровождала его дочь.

Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Лю Гочжун.

Bloomberg пишет, что делегация Китая могла бы дать президенту Си Цзиньпину возможность пообщаться с Кимом перед поездкой во Владивосток для встречи с президентом Владимиром Путиным. Считается, что российский президент стремится получить от Северной Кореи запасы боеприпасов, которые помогут ему в войне против Украины.

Отправляя Лю, занимающегося вопросами здравоохранения и аграрной политики, Пекин пытается избежать того, чтобы его считали сотрудничающим с Пхеньяном в вопросах безопасности и обороны, считает профессор, специализирующийся на китайско-северокорейских отношениях в Корейской национальной дипломатической академии в Сеули Ли Санго-Сук.

"Китай не может оставаться в стороне среди Северной Кореи и России, которые укрепляют сотрудничество в сфере безопасности, но Пекину трудно сделать что-то, что существенно нарушило бы санкции. Поэтому, скорее всего, будет выбрано экономическое сотрудничество, включающее продовольствие", - подчеркнул Ли .

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Россия
Китай
КНДР
Ким Чен Ын
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