Ким Чен Ын впервые показал свою дочь во время запуска новой баллистической ракеты

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

AP информирует, что Северная Корея показала малоизвестную дочь своего лидера Ким Чен Ына на ракетном полигоне, привлек пристальное внимание к четвертому поколению династической семьи, правившей Северной Кореей более семи десятилетий.

По данным Associated Press, государственные СМИ Северной Кореи 19 ноября сообщили, что накануне Ким Чен Ын наблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Делал он это со своей супругой Ри Соль Чжу, их "любимой дочерью" и другими официальными лицами. Ким Чен Ын сказал, что запуск ракеты Hwasong-17 — ракеты Северной Кореи с наибольшим радиусом действия, способного нести ядерное оружие — доказал, что Ким является надежным оружием для сдерживания военных угроз под руководством США.

Это первый раз, когда государственные СМИ Северной Кореи вспоминают о дочери или обнародуют ее фотографии. KCNA не предоставила дополнительных подробностей о ней, таких как ее имя и возраст.

Подавляющая часть личной жизни Кима до сих пор неизвестна. Но южнокорейские СМИ сообщили, что Ким женился на Ри, бывшей певице, в 2009 году, и что у пары есть трое детей, родившихся в 2010, 2013 и 2017 годах.

"Какого ребенка Ким привел на стартовую площадку — неизвестно. Но в 2013 году после поездки в Пхеньян бывшая звезда НБА Деннис Родман рассказал британской газете The Guardian, что они с Кимом "отдохнули у моря" с семьей лидера, и что он держал на руках дочь Кима по имени Джу Аэ", - говорится в тексте Associated Press.

24 октября появилось сообщение о том, что КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у морской границы. Южная Корея первой открыла огонь после того, как северокорейское судно пересекло морскую границу. На это КНДР ответила 10 выстрелами из РСЗО. С тех пор в СМИ регулярно информируют о запуске баллистических ракет по Южной Корее.

На саммите G20 в Камбодже, проходившем с 15 по 16 ноября, лидеры США, Японии и Южной Кореи объявили о совместной реакции в ответ на ядерную и баллистическую программы Северной Кореи.

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