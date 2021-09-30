Ким Чен Ын вновь заявил о готовности восстановить связь с Южной Кореей
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить горячую линию связи с Южной Кореей
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Reuters .
Лидер Северной Кореи сказал, что связь могут возобновить в октябре.
По его словам, решение призвано помочь "реализовать желание всей корейской нации" и установить прочный мир в пограничных отношениях.
Министерство объединения Республики Корея поздравило предложение Ким Чен Ына.
КНДР отключила каналы связи в июне 2020 года. После этого был взорван совместный офис связи в приграничном городе Кэсон.
Линии связи восстановили в августе 2021 года, но проработали они лишь несколько недель. Корейская Народно-Демократическая Республика перестала отвечать на звонки Южной Кореи.
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