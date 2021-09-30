Ким Чен Ын вновь заявил о готовности восстановить связь с Южной Кореей

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Reuters .

Лидер Северной Кореи сказал, что связь могут возобновить в октябре.

По его словам, решение призвано помочь "реализовать желание всей корейской нации" и установить прочный мир в пограничных отношениях.

Министерство объединения Республики Корея поздравило предложение Ким Чен Ына.

КНДР отключила каналы связи в июне 2020 года. После этого был взорван совместный офис связи в приграничном городе Кэсон.

Линии связи восстановили в августе 2021 года, но проработали они лишь несколько недель. Корейская Народно-Демократическая Республика перестала отвечать на звонки Южной Кореи.