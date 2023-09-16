Ким Чен Ын в восторге от российского оружия, Запад боится сближения РФ и Северной Кореи, Зеленский пригрозил соседям из-за зерна. Акценты мировых СМИ 16 сентября

На таких темах акцентируют внимание международные издания утром 16 сентября.

Лидер Северной Кореи глубоко поражен авиастроением РФ, а Запад боится сближения Кима и Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего турне в Россию осмотрел военные самолеты, аэродром и посетил фрегат Тихоокеанского флота "Маршал" во Владивостоке. Отмечается, что северокорейскому диктатору говорили о расширенных возможностях новых систем управления ракетным вооружением, позволяющих эффективно использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр" против морских и береговых целей на расстоянии более 1500 км от корабля. Также он осмотрел истребители и штурмовик, гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По сообщениям СМИ Северной Кореи, их лидер якобы был глубоко поражен посещением российского авиастроительного завода.

В то же время встреча Кима и Путина привела к спекуляциям о потенциале военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, пишет CNN. Подробностей встречи нет, но ясно, чего каждый ждет от другого. Россия нуждается в новых поставках боеприпасов и снарядов, поскольку ее война против Украины затягивается, а у Пхеньяна есть запасы. В то время как Северная Корея после многолетних санкций из-за ядерной и ракетной программы требует всего – начиная от энергоносителей и продовольствия и заканчивая военными технологиями, которые есть в России.

Фото: Reuters

Но Запад опасается сближения РФ и Северной Кореи, отмечает издание. Встреча двух лидеров вызвала тревогу в странах от Южной Кореи и Японии до Украины, Соединенных Штатов и их партнеров в Европе. При этом отмечается, что Китай – крупнейший экономический спасательный центр как для Москвы, так и для Пхеньяна – может иметь другую точку зрения. По мнению аналитиков, вместо того чтобы противодействовать или ограничивать сотрудничество между Москвой и Пхеньяном, Пекин может увидеть для себя больше преимуществ, чем рисков в этой новой оси в связи с соперничеством с США.

Пока не ясно, насколько глубоко китайские чиновники понимают переговоры между Северной Кореей и Россией, но сама встреча, возможно, не завершилась определенным уровнем рассмотрения связей Китая с обеими странами, говорится в анализе CNN. Один из аналитиков подчеркнул, что Китай слишком важен как для Пхеньяна, так и для Кремля, поэтому для них было бы глупо делать что-то за спиной Пекина, что ему может не понравиться. Следовательно, китайский фактор в этом есть.

О противоположном эффекте для Китая говорит The Times, сообщая, что объятия Путина и Кима могут поставить Си в тупик. Призрак зарождения романа между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном после их встречи на этой неделе может оказаться не столь желанным событием, как это казалось поначалу. Поскольку более тесные связи между Россией и Северной Кореей могут ослабить зависимость обеих стран от Пекина, уменьшив влияние Китая на глобальные переговоры по прекращению войны Кремля в Украине и сворачиванию ядерной программы Северной Кореи. Это также может помешать усилиям Пекина стабилизировать свои связи с Западом.

Три страны ЕС блокируют экспорт украинского зерна и предупреждение Зеленского соседям

Вчера, 15 сентября, истек срок блокирования Еврокомиссией поставок зерна из Украины в пять приграничных стран Европейского Союза. Но это вынудило Польшу, Венгрию и Словакию ввести собственные ограничения на импорт, пишет The Washington Post. Ограниченный доступ к черноморским портам во время войны вызвал всплеск экспорта украинского зерна через соседние страны, что снизило цены и разозлило местных фермеров. В мае ЕС ввел запрет, согласно которому Украине был разрешен транзит через соседние государства при продаже продукции в других странах.

ЕС разрешил прекратить действие запрета 15 сентября после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля над экспортом в соседние страны, сообщает Reuters. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что страны должны воздержаться от односторонних мер против импорта украинского зерна, но Польша, Словакия и Венгрия немедленно отреагировали, вновь введя собственные ограничения на импорт зерна из Украины. При этом они и дальше будут разрешать транзит украинской продукции.

Издание также процитировало президента Украины Владимира Зеленского, который приветствовал решение ЕС больше не продолжать запрет на экспорт зерна по Киеву, но заявил, что его правительство отреагирует цивилизованно, если страны-члены ЕС нарушат правила. Он отметил, что Украине необходима поддержка соседей во время войны против России, и для европейского единства важно работать на двустороннем уровне с соседями.

"И если решения наших соседей будут не соседскими, Украина ответит цивилизованно", – сказал Зеленский.

Фото: Reuters

Зеленский едет к Байдену и как США после выборов должны поддержать Украину

Зеленский встретится с Байденом, а Украине поступает помощь от американцев, сообщает Reuters. Соединенные Штаты планируют объявить о дополнительных поставках Киеву на следующей неделе. Их лидер Джо Байден примет президента Владимира Зеленского в четверг в Белом доме. Ожидается, что он встретится с лидерами Конгресса обеих политических партий во время пребывания в Вашингтоне.

Американское издание The Times также публикует мнение, что должны делать США, чтобы поддержать Украину после выборов. Автор утверждает, что Украина заслуживает полной поддержки против неспровоцированного вторжения России, и в национальных интересах Америки возглавить своих союзников по НАТО, чтобы продемонстрировать, что они не будут терпеть реваншистских амбиций Путина. Это демонстрация преданности США демократии и лидерству, которую наблюдают другие потенциальные агрессоры. Однако поддержка Украины не исключает открытых дебатов по поводу масштаба и степени поддержки Америки или того, как может закончиться война. Наоборот, уверен автор, обязательство такого масштаба и таких последствий требует дебатов, чтобы оправдать поддержку общественности, особенно в условиях современной острой политики.

Немедленной задачей господина Байдена является поддержка не только Конгресса и американской общественности, но и союзников. Пока невозможно сказать, сколько времени понадобится, чтобы мирные переговоры по российско-украинской войне вышли на горизонт. Обязанность Америки состоит в том, чтобы помочь Украине достичь этой точки сильной и свободной, и эта поддержка может быть обеспечена только открытой дискуссией и информированной общественностью.

Великобритания официально запретила российскую военизированную группировку Вагнера как террористическую организацию спустя несколько недель после смерти ее основателя Евгения Пригожина, говорится в сообщении BBC. Приказ был одобрен в пятницу, 15 сентября, и он запрещает быть членом или поддерживать Вагнера. Лицам, признанным виновными в пособничестве военизированным формированиям, грозят большие штрафы и наказания в виде лишения свободы сроком до 14 лет. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала группу Вагнера угрозой глобальной безопасности.