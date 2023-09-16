Ким Чен Ын в России: Шойгу показал лидеру КНДР ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты РФ
Утром субботы, 16 сентября, президент Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке. В сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу он посмотрел на российские ядерные бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты и военные корабли
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Шойгу встретил Кима недалеко от Владивостока. Глава российского минобороны показал лидеру КНДР российские стратегические бомбардировщики – Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, которые способны нести ядерное оружие и составляют основу российских ядерных воздушных сил.
Кроме того, Шойгу показал Ким Чен Ыну сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ-31И, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые Россия запускает по территории Украины.
После самолетов и ракет Ким Чен Ын осмотрел боевой корабль Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников" во Владивостоке, где должен был наблюдать за показательным выступлением российского флота.
Фото: РИА Новости
Накануне РИА Новости сообщало, что лидер КНДР на своем бронепоезде прибыл в Приморье на железнодорожную станцию Артем-Приморский. Там его встретили российские чиновники и учащиеся одной из школ с цветами и песнями.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
Впоследствии стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни".
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл в РФ. Ожидалось, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.
Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.
Также заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и находящихся на поле боя.
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