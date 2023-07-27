Об этом пишет Reuters.

На этой неделе в Северную Корею прибыл министр обороны Сергей Шойгу и китайская делегация во главе с членом политбюро Коммунистической партии, чтобы принять участие в праздновании 70-летия окончания корейской войны. Это событие в Северной Корее отмечают как День победы.

"Ракеты, способные нести ядерное оружие, были запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми при поддержке России и Китая. Но на этой неделе они создали поразительный фон для демонстрации солидарности трех стран, объединенных их соперничеством с США", - говорится в сообщении. .

Это первый визит российского министра обороны в Северную Корею после распада Советского Союза. А для КНДР прибытие российской и китайской делегаций является первым большим мероприятием открытия мира после пандемии COVID-19.

Северокорейские СМИ сообщают, что Шойгу передал письмо от Владимира Путина Ким Чен Ыну. Он выразил благодарность Путину за направление военной делегации с Шойгу во главе и отметил, что визит глубже укрепил "стратегические и традиционные" отношения между Северной Кореей и Россией.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 года Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства поставок северокорейским режимом оружия российской ЧВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения российской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении оружейного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля сообщалось , что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25–27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.