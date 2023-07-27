Ким Чен Ын в КНДР показал Шойгу запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты, - Reuters
Министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ына на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты
Об этом пишет Reuters.
На этой неделе в Северную Корею прибыл министр обороны Сергей Шойгу и китайская делегация во главе с членом политбюро Коммунистической партии, чтобы принять участие в праздновании 70-летия окончания корейской войны. Это событие в Северной Корее отмечают как День победы.
"Ракеты, способные нести ядерное оружие, были запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми при поддержке России и Китая. Но на этой неделе они создали поразительный фон для демонстрации солидарности трех стран, объединенных их соперничеством с США", - говорится в сообщении. .
Это первый визит российского министра обороны в Северную Корею после распада Советского Союза. А для КНДР прибытие российской и китайской делегаций является первым большим мероприятием открытия мира после пандемии COVID-19.
Северокорейские СМИ сообщают, что Шойгу передал письмо от Владимира Путина Ким Чен Ыну. Он выразил благодарность Путину за направление военной делегации с Шойгу во главе и отметил, что визит глубже укрепил "стратегические и традиционные" отношения между Северной Кореей и Россией.
Сотрудничество КНДР с Россией
Еще 13 июля 2022 года Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.
Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.
В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства поставок северокорейским режимом оружия российской ЧВК Вагнера.
Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения российской армии со стороны Северной Кореи.
Но в апреле Великобритания заявила , что Россия нарушает санкции ООН в отношении оружейного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.
12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.
25 июля сообщалось , что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25–27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".
В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.
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