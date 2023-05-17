Ким Чен Ын проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР к запуску на наземную орбиту
Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны
Об этом пишет информагентство Северной Кореи KCNA .
Лидер КНДР проверил работу комиссии, которая готовит запуск спутника и сам спутник, готовый к космическим испытаниям. Кроме того, Ким Чен Ын утвердил разрешение на дальнейшие испытания объекта.
Агентство отмечает, что успешный запуск военного разведывательного спутника необходим для укрепления обороноспособности и развития космической, военной и научно-технической сфер Северной Кореи.
"Чем отчаяннее американские империалисты и южнокорейские марионеточные злодеи обостряют свои конфронтационные шаги против КНДР, тем справедливее, прямолинейнее и наступательнее КНДР будет защищать свой суверенитет, чтобы сдержать их и защитить страну", - цитирует лидера КНДР агентство.
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