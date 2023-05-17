Об этом пишет информагентство Северной Кореи KCNA .

Лидер КНДР проверил работу комиссии, которая готовит запуск спутника и сам спутник, готовый к космическим испытаниям. Кроме того, Ким Чен Ын утвердил разрешение на дальнейшие испытания объекта.

Агентство отмечает, что успешный запуск военного разведывательного спутника необходим для укрепления обороноспособности и развития космической, военной и научно-технической сфер Северной Кореи.

"Чем отчаяннее американские империалисты и южнокорейские марионеточные злодеи обостряют свои конфронтационные шаги против КНДР, тем справедливее, прямолинейнее и наступательнее КНДР будет защищать свой суверенитет, чтобы сдержать их и защитить страну", - цитирует лидера КНДР агентство.