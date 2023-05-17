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Ким Чен Ын проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР к запуску на наземную орбиту

17 мая, 2023 среда
09:49
Мир Ким Чен Ын

Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны

Об этом пишет информагентство Северной Кореи KCNA .

Лидер КНДР проверил работу комиссии, которая готовит запуск спутника и сам спутник, готовый к космическим испытаниям. Кроме того, Ким Чен Ын утвердил разрешение на дальнейшие испытания объекта.

Агентство отмечает, что успешный запуск военного разведывательного спутника необходим для укрепления обороноспособности и развития космической, военной и научно-технической сфер Северной Кореи.

"Чем отчаяннее американские империалисты и южнокорейские марионеточные злодеи обостряют свои конфронтационные шаги против КНДР, тем справедливее, прямолинейнее и наступательнее КНДР будет защищать свой суверенитет, чтобы сдержать их и защитить страну", - цитирует лидера КНДР агентство.

КНДР
Ким Чен Ын
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