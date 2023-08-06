Ким Чен Ын призвал увеличить производство оружия в КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны
Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ.
Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что с 3 по 5 августа лидер страны провел инспекцию производства двигателей для стратегических крылатых ракет и беспилотников, а также снарядов для реактивных установок залпового огня большого калибра и транспортно-монтажных пусковых установок.
"Его необычные визиты на многочисленные заводы по производству оружия в течение нескольких дней прошли, когда Пхеньян пытается разработать разнообразное стратегическое и обычное оружие и проводит выдающиеся демонстрации ряда вооружений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пусковые установки, инспектированные Кимом, обычно используются для стрельбы баллистическими ракетами. По словам KCNA, Ким отметил улучшенную точность обработки и модернизированную автоматизацию в производстве крупнокалиберных снарядов залпового огня.
Он призвал к массовому производству "различных типов передовых двигателей стратегического оружия... и таким образом внести большой вклад в осуществление революции в разработке нового стратегического оружия нашего стиля".
Эксперт по политической стратегии Северной Кореи в Институте Седжонг Чонг Сон Чан отметил, что Ким Чен Ын, вероятно, сосредоточен на модернизации и технических инновациях оружия, которые помогут с экспортом оружия в Россию.
Сотрудничество КНДР с Россией
Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.
Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".
Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.
В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.
Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.
Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.
Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении оружейного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.
12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.
25 июля сообщалось, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".
В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.
27 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ына на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.
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