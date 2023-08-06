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Ким Чен Ын призвал увеличить производство оружия в КНДР

6 августа, 2023 воскресенье
20:19
Мир

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что с 3 по 5 августа лидер страны провел инспекцию производства двигателей для стратегических крылатых ракет и беспилотников, а также снарядов для реактивных установок залпового огня большого калибра и транспортно-монтажных пусковых установок.

"Его необычные визиты на многочисленные заводы по производству оружия в течение нескольких дней прошли, когда Пхеньян пытается разработать разнообразное стратегическое и обычное оружие и проводит выдающиеся демонстрации ряда вооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пусковые установки, инспектированные Кимом, обычно используются для стрельбы баллистическими ракетами. По словам KCNA, Ким отметил улучшенную точность обработки и модернизированную автоматизацию в производстве крупнокалиберных снарядов залпового огня.

Он призвал к массовому производству "различных типов передовых двигателей стратегического оружия... и таким образом внести большой вклад в осуществление революции в разработке нового стратегического оружия нашего стиля".

Эксперт по политической стратегии Северной Кореи в Институте Седжонг Чонг Сон Чан отметил, что Ким Чен Ын, вероятно, сосредоточен на модернизации и технических инновациях оружия, которые помогут с экспортом оружия в Россию.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении оружейного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля сообщалось, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.

27 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ына на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.

Россия
КНДР
оружие
Ким Чен Ын
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