Ким Чен Ын призвал увеличить производство оружия в КНДР

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что с 3 по 5 августа лидер страны провел инспекцию производства двигателей для стратегических крылатых ракет и беспилотников, а также снарядов для реактивных установок залпового огня большого калибра и транспортно-монтажных пусковых установок.

"Его необычные визиты на многочисленные заводы по производству оружия в течение нескольких дней прошли, когда Пхеньян пытается разработать разнообразное стратегическое и обычное оружие и проводит выдающиеся демонстрации ряда вооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пусковые установки, инспектированные Кимом, обычно используются для стрельбы баллистическими ракетами. По словам KCNA, Ким отметил улучшенную точность обработки и модернизированную автоматизацию в производстве крупнокалиберных снарядов залпового огня.

Он призвал к массовому производству "различных типов передовых двигателей стратегического оружия... и таким образом внести большой вклад в осуществление революции в разработке нового стратегического оружия нашего стиля".

Эксперт по политической стратегии Северной Кореи в Институте Седжонг Чонг Сон Чан отметил, что Ким Чен Ын, вероятно, сосредоточен на модернизации и технических инновациях оружия, которые помогут с экспортом оружия в Россию.

Сотрудничество КНДР с Россией

Еще 13 июля 2022 Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР" и их независимость. Украина осудила такое решение и объявила о разрыве дипломатических отношений со страной.

Впоследствии Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США говорил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны.

В январе 2023 года представитель США при Совете Безопасности ООН отметила: Иран и Северная Корея, которые уже передавали России оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совбеза.

Впоследствии США все же передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера.

Уже в марте Америка не наблюдала поставок дополнительного вооружения русской армии со стороны Северной Кореи.

Но в апреле Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН в отношении оружейного эмбарго, которые сама согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул желание укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и стремление "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

25 июля сообщалось, что делегация минобороны РФ во главе с его главой Сергеем Шойгу 25-27 июля посетит Северную Корею для "укрепления военных связей Москвы и Пхеньяна".

В среду, 26 июля, министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.

27 июля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу сопровождал главу Северной Кореи Ким Чен Ына на оборонной выставке, на которой были представлены запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.