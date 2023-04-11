Ким Чен Ын призвал "практическим и наступательным методами" усилить сдерживание войны с США и Южной Кореей
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усилить сдерживание войны в стране "более практичным и наступательным методами", чтобы противостоять "агрессии" со стороны США и Южной Кореи
Об этом сообщает Reuters.
Ким сделал этот комментарий на расширенном заседании Центральной военной комиссии, состоявшемся 10 апреля, чтобы обсудить текущие усилия по усилению сил сдерживания войны в стране.
Так, Ким приказал усилить сдерживание войны в стране "более быстрыми темпами" и "более практичным и наступательным методами". Таким образом, как считает лидер КНДР, им удастся "противостоять агрессивным действиям США и Южной Кореи".
Также на совещании "обсуждались практические вопросы и меры техники для подготовки различных предложений по боевым действиям, которым у противника недоступны средства и способы противодействия".
Издание предполагает, что такой комментарий в ходе заседания может являться реакцией на недавнюю серию совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, были направлены на подготовку к "тотальной войне".
- Ранее Северная Корея утверждала, что якобы 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США.
- В течение 18 и 19 марта КНДР проводила тактические учения с целью "усиления возможностей сдерживания войны", имитирующих тактическую ядерную контратаку. Уже 19 марта Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету малой дальности (SRBM) в сторону Восточного моря.
- После этого министры иностранных дел G7 в совместном заявлении осудили пуски КНДР баллистических ракет и призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
- 22 марта КНДР в очередной раз запустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря, это произошло во время военных учений США и Южной Кореи "Щит свободы" и "Щит воина". А уже 24 марта опробовала новый БПЛА для подводной атаки, способный нести ядерное оружие.
- Со временем лидер Северной Кореи призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны.
- В начале апреля страна провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное