Об этом сообщает Reuters.

Ким сделал этот комментарий на расширенном заседании Центральной военной комиссии, состоявшемся 10 апреля, чтобы обсудить текущие усилия по усилению сил сдерживания войны в стране.

Так, Ким приказал усилить сдерживание войны в стране "более быстрыми темпами" и "более практичным и наступательным методами". Таким образом, как считает лидер КНДР, им удастся "противостоять агрессивным действиям США и Южной Кореи".

Также на совещании "обсуждались практические вопросы и меры техники для подготовки различных предложений по боевым действиям, которым у противника недоступны средства и способы противодействия".

Издание предполагает, что такой комментарий в ходе заседания может являться реакцией на недавнюю серию совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, были направлены на подготовку к "тотальной войне".