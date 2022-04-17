Ким Чен Ын принял участие в испытании нового оружия, направленного на усиление ядерного потенциала
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании нового типа тактического управляемого оружия, направленного на усиление ядерного потенциала страны
Об этом сообщает Reuters .
Отчет о новых испытаниях оружия в КНДР появился на фоне признаков того, что Северная Корея может вскоре возобновить ядерные испытания, а также после того, как Ким Чен Ын нарушил мораторий на испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
"Система тактического управляемого оружия нового типа... имеет большое значение для кардинального улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности тактических ядерных боеприпасов", - говорится в сообщении Корейского центрального информагентства.
В ходе испытаний Ким Чен Ын "дал важные указания по дальнейшему наращиванию обороноспособности и ядерным боевым силам страны".
- 25 марта стало известно, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), чтобы продемонстрировать мощь своих ядерных сил и сдерживать любые военные действия США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное