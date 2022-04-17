Ким Чен Ын принял участие в испытании нового оружия, направленного на усиление ядерного потенциала

Об этом сообщает Reuters .



Отчет о новых испытаниях оружия в КНДР появился на фоне признаков того, что Северная Корея может вскоре возобновить ядерные испытания, а также после того, как Ким Чен Ын нарушил мораторий на испытание межконтинентальной баллистической ракеты.



"Система тактического управляемого оружия нового типа... имеет большое значение для кардинального улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности тактических ядерных боеприпасов", - говорится в сообщении Корейского центрального информагентства.



В ходе испытаний Ким Чен Ын "дал важные указания по дальнейшему наращиванию обороноспособности и ядерным боевым силам страны".

25 марта стало известно, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), чтобы продемонстрировать мощь своих ядерных сил и сдерживать любые военные действия США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb