Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA.

Северокорейский лидер отметил, что проведенные учения доказали способность Северной Кореи противостоять "актуальной войне".

Именно перед этим военные Южной Кореи сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. На опубликованных северокорейским информационным агентством KCNA фотографиях видно, что по меньшей мере 6 ракет было запущено одновременно.

При этом в KCNA сказали, что подразделение, подготовленное для "ударных миссий", сделало "мощный залп по намеченным водам" и продемонстрировало свою способность "противодействовать актуальной войне".

Также отмечается, что Ким Чен Ин отмечал, что огневые штурмовые подразделения должны быть строго подготовлены для наибольшего совершенства при выполнении двух стратегических задач.

"То есть, во-первых, для сдерживания войны, а во-вторых, для захвата инициативы в войне путем неукоснительного усиления различных имитационных учений для "настоящей войны", - говорится в сообщении.