Ким Чен Ын приказал военным усилить обучение для сдерживания и реагирования на "настоящую войну"
Лидер КНДР Ким Чен Ын после наблюдения за огневыми штурмовыми учениями приказал военным усилить обучение для "настоящей войны" и реагирование на нее, если это необходимо
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA.
Северокорейский лидер отметил, что проведенные учения доказали способность Северной Кореи противостоять "актуальной войне".
Именно перед этим военные Южной Кореи сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. На опубликованных северокорейским информационным агентством KCNA фотографиях видно, что по меньшей мере 6 ракет было запущено одновременно.
При этом в KCNA сказали, что подразделение, подготовленное для "ударных миссий", сделало "мощный залп по намеченным водам" и продемонстрировало свою способность "противодействовать актуальной войне".
Также отмечается, что Ким Чен Ин отмечал, что огневые штурмовые подразделения должны быть строго подготовлены для наибольшего совершенства при выполнении двух стратегических задач.
"То есть, во-первых, для сдерживания войны, а во-вторых, для захвата инициативы в войне путем неукоснительного усиления различных имитационных учений для "настоящей войны", - говорится в сообщении.
- 18 февраля Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения. Позже сообщалось, что 18 февраля КНДР также запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности.
- Впоследствии власти Северной Кореи подтвердили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15: по ее словам, это показало способность КНДР нанести "непреодолимую ядерную контратаку".
- Уже 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности по направлению к Японскому морю.
- 7 марта сестра лидера КНДР и заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Соединенным Штатам войной, если американцы собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном.
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