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Ким Чен Ын приказал увеличить производство ракет в КНДР перед началом учений США и Южной Кореи

14 августа, 2023 понедельник
07:40
Мир Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, производящие ракеты, и приказал увеличить промышленные мощности для производства ракетного вооружения, чтобы сохранить "военную мощь" и быть готовыми к войне

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Отмечается, что 11 и 12 августа Ким Чен Ын побывал на заводах страны по производству тактических ракет, пусковых установок, бронетехники и артиллерийских снарядов.

Эта инспекция стала последней в серии визитов лидера Северной Кореи на оружейные заводы, где он отдал приказ массово производить оружие. Reuters отмечает, что визит состоялся за несколько дней до того, как Южная Корея и США начнут ежегодные военные учения, которые Пхеньян рассматривает как репетицию войны.

Государственные СМИ КНДР пишут, что Ким Чен Ын отметил "важную цель резко увеличить" мощности производства ракет для удовлетворения потребностей расширенных и усиленных военных подразделений на передовой.

"Качественный уровень подготовки к войне зависит от развития военной промышленности, поэтому на заводах лежит огромная ответственность за ускорение подготовки наших войск к войне", – сказал он.

Как пишут в СМИ, на других заводах Ким осмотрел и опробовал новую боевую бронированную машину общего назначения, а также высоко оценил недавние успехи в модернизации производственных линий для крупнокалиберных снарядов залпового огня.

"Наша армия должна тщательно обеспечить преобладающую военную мощь и надежную готовность к любой войне в любое время, чтобы враг не решился применить силу и был бы уничтожен, если это сделает", – добавил лидер КНДР.

  • 5 августа 2023 года постоянное представительство Северной Кореи в ООН выразило свою критику относительно наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом".
  • 6 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны.
  • А затем он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне.
КНДР
оружие
Южная Корея
США
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