Ким Чен Ын приказал правительству углублять сотрудничество с Россией
Лидер Северной Кореи провел встречу с правительством в политбюро, чтобы обсудить результаты его последней встречи с президентом России Владимиром Путиным, и призвал к активному сотрудничеству во всех областях
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
В ходе заседания политического бюро центрального комитета Трудовой партии правительство КНДР представило долгосрочные планы развития двусторонних отношений с Россией, сообщает Центральное информационное агентство Кореи (KCNA).
Ким Чен Ын подчеркнул необходимость "укрепления тесных контактов и сотрудничества между соответствующими сферами двух стран для расширения и всестороннего развития сотрудничества в каждой сфере". Он приказал правительству активно реализовать "конструктивные меры" по дальнейшему углублению двусторонних связей с РФ во всех сферах и "выведению их на новый высокий уровень".
Представители Северной Кореи обсудили "ряд способов практического и всестороннего применения успехов", достигнутых Кимом "из-за его внешней деятельности", сообщили в KCNA.
Директор департамента комитета Ким Сон Нам сказал, что этот визит вывел отношения Северной Кореи и России на "новый стратегический уровень в ответ на требования новой эры и радикальные изменения в мировой геополитической ситуации".
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-летия основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию. Впоследствии стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина.
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера прибыл в РФ. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила , что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и тех, кто находится на поле боя.
16 сентября Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке и в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел российские ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты и военные корабли.
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