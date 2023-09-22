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Ким Чен Ын приказал правительству углублять сотрудничество с Россией

22 сентября, 2023 пятница
10:50
Мир Владимир Путин и Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи провел встречу с правительством в политбюро, чтобы обсудить результаты его последней встречи с президентом России Владимиром Путиным, и призвал к активному сотрудничеству во всех областях

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В ходе заседания политического бюро центрального комитета Трудовой партии правительство КНДР представило долгосрочные планы развития двусторонних отношений с Россией, сообщает Центральное информационное агентство Кореи (KCNA).

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость "укрепления тесных контактов и сотрудничества между соответствующими сферами двух стран для расширения и всестороннего развития сотрудничества в каждой сфере". Он приказал правительству активно реализовать "конструктивные меры" по дальнейшему углублению двусторонних связей с РФ во всех сферах и "выведению их на новый высокий уровень".

Представители Северной Кореи обсудили "ряд способов практического и всестороннего применения успехов", достигнутых Кимом "из-за его внешней деятельности", сообщили в KCNA.

Директор департамента комитета Ким Сон Нам сказал, что этот визит вывел отношения Северной Кореи и России на "новый стратегический уровень в ответ на требования новой эры и радикальные изменения в мировой геополитической ситуации".

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-летия основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию. Впоследствии стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина.

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера прибыл в РФ. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила , что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и тех, кто находится на поле боя.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке и в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел российские ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты и военные корабли.

Россия
КНДР
Владимир Путин
Ким Чен Ын
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