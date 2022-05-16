Об этом сообщает Reuters.

Он провел 15 мая экстренное заседание, полностью посвященное критическим показателям пандемии коронавируса среди населения страны. В ходе заседания Ким Чен Ын отметил, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились "немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва" и "перевести работу аптек на круглосуточный режим".

Поэтому лидер КНДР издал указ о "немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии КНДР".

В мае 2022 года Северная Корея впервые заявила, что в стране было обнаружено больных коронавирусом. На протяжении всего времени пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb