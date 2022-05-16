Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных КНДР для стабилизации поставок лекарств через вспышку COVID-19
Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ по мобилизации военных, чтобы наладить поставки медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
Он провел 15 мая экстренное заседание, полностью посвященное критическим показателям пандемии коронавируса среди населения страны. В ходе заседания Ким Чен Ын отметил, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на то, что власти распорядились "немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва" и "перевести работу аптек на круглосуточный режим".
Поэтому лидер КНДР издал указ о "немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии КНДР".
- В мае 2022 года Северная Корея впервые заявила, что в стране было обнаружено больных коронавирусом. На протяжении всего времени пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное