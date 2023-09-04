Ким Чен Ын планирует приехать к Путину и обсудить поставки РФ оружия для войны в Украине, - NYT

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц.

По данным издания, Ким Чен Ын и Путин будут обсуждать поставки Северной Кореи России оружия для войны против Украины. Так, Путин хочет, чтобы Ким предоставил России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким в свою очередь хочет получить от РФ технологии для спутников и атомных подлодок. Кроме того, Ким будет искать продовольственную помощь для жителей Северной Кореи.

Источники издания отмечают, что Ким и Путин посетят запланированный на 10-13 сентября Восточный экономический форум в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. По их данным, Ким также планирует посетить пирс 33, где швартуются корабли Тихоокеанского флота России.

Также одной из потенциальных остановок Кима после Владивостока называют космодром Восточный в 950 милях (1,5 тыс. км) к северу от Владивостока.

Ранее спикер Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся в частности со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.