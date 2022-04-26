Ким Чен Ын планирует нарастить ядерный арсенал Северной Кореи

Об этом сообщает BBC.



25 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с дерзкой речью на военном параде, где пообещал нарастить ядерный арсенал страны. На параде, посвященном годовщине основания Вооруженных сил, также демонстрировались запретные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).



Кроме того, в марте Северная Корея впервые с 2017 года опробовала свою крупнейшую из известных МБР.

Это вызвало широкое осуждение международного сообщества. После испытания США также ввели против страны ряд санкций. Поскольку МБР, разработанные для доставки ядерного оружия, расширяют дальность удара Северной Кореи вплоть до материковой части США.



На параде также были представлены баллистические ракеты запуска подлодок в дополнение к гиперзвуковым ракетам.



"Мы будем продолжать принимать меры по укреплению и развитию ядерного потенциала нашей страны скорейшими темпами", - сказал он.



Также согласно сообщению официального Центрального информационного агентства Кореи, лидер Северной Кореи также добавил, что их ядерные силы "должны быть в готовности" в любое время.

24 марта Северная Корея провела первое с 2017 года испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

17 апреля Ким Чен Ын принял участие в испытании нового типа тактического управляемого оружия, направленного на усиление ядерного потенциала страны.