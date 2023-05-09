Поздравление обнародовало Центральное телеграфное агентство КНДР .

Ким Чен Ын 9 мая направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму и упомянул в ней о войне, которую Россия ведет против Украины.

"Пользуясь этой возможностью, еще раз шлю теплое боевое поздравление вам, армии и народу России, которые смело поднялись на священную борьбу за осуществление международной справедливости и защиту глобального мира против насилия и тирании империалистов", - написал Ким Чен Ын.

Северокорейский диктатор также выразил уверенность в победе РФ.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что стойкий и справедливый российский народ под руководством президента Путина и дальше будет достигать победы на пути для обеспечения суверенитета, достоинства и стабильности в регионе, срывая любые вызовы и угрозы со стороны враждебных сил", - говорится в телеграмме.