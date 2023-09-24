Ким Чен Ын направил письмо Си Цзиньпину: пообещал содействовать сотрудничеству с Китаем, - СМИ

Об этом пишет Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что письмо стало ответом на поздравления, посланные Си Цзиньпинем с годовщиной основания Северной Кореи. В нем президент Китая выразил готовность укрепить стратегическую коммуникацию и сотрудничество на рабочем уровне.

"Я считаю, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут неуклонно развиваться в соответствии с требованиями новой эры и желанием обоих народов в будущем", - написал Ким Чен Ын в письме Си Цзиньпину.