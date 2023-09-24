Ким Чен Ын направил письмо Си Цзиньпину: пообещал содействовать сотрудничеству с Китаем, - СМИ
В четверг, 21 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал развивать тесное сотрудничество с Пекином в письме к китайскому президенту Си Цзиньпину
Об этом пишет Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.
Отмечается, что письмо стало ответом на поздравления, посланные Си Цзиньпинем с годовщиной основания Северной Кореи. В нем президент Китая выразил готовность укрепить стратегическую коммуникацию и сотрудничество на рабочем уровне.
"Я считаю, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем будут неуклонно развиваться в соответствии с требованиями новой эры и желанием обоих народов в будущем", - написал Ким Чен Ын в письме Си Цзиньпину.
- Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-летия основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию. Bloomberg писал, что делегация Китая могла бы дать президенту Си Цзиньпину возможность пообщаться с Кимом перед его поездкой во Владивосток для встречи с Путиным .
- Главный редактор издания Defense Express Олег Катков заявил , что, несмотря на свою политику невмешательства, Китай может использовать КНДР для передачи своего вооружения в Россию.
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