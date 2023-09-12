Ким Чен Ын на бронепоезде приехал в РФ на переговоры с Путиным

Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что поезд Ким Чен Ына уже в России и едет по Приморью на север - в направлении Владивостока.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что на днях состоятся переговоры делегаций России и КНДР, будет общение лицом к лицу и официальный обед в честь Ким Чен Ына.

По его словам, на переговорах Путина и северокорейского лидера, которые пройдут на Дальнем Востоке, будет "насыщен обмен мнениями по ситуации в регионе", стороны будут обсуждать и двусторонние связи.

В то же время Песков отметил, что пресс-конференция на встрече Путина с Ким Чен Ином не запланирована.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".