Ким Чен Ын на бронепоезде приехал в РФ на переговоры с Путиным
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным
Об этом пишут российские СМИ.
Отмечается, что поезд Ким Чен Ына уже в России и едет по Приморью на север - в направлении Владивостока.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что на днях состоятся переговоры делегаций России и КНДР, будет общение лицом к лицу и официальный обед в честь Ким Чен Ына.
По его словам, на переговорах Путина и северокорейского лидера, которые пройдут на Дальнем Востоке, будет "насыщен обмен мнениями по ситуации в регионе", стороны будут обсуждать и двусторонние связи.
В то же время Песков отметил, что пресс-конференция на встрече Путина с Ким Чен Ином не запланирована.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
В понедельник, 11 сентября, стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
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