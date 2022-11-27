Ким Чен Ын хочет создать армию с наибольшим ядерным потенциалом в мире, - Reuters
Лидер Северной Кореи объявил об этом после успешного испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17
Об этом передает Reuters .
Также он сказал, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государства и народа, а его конечной целью является "создание мощнейшей в мире стратегической силы, беспрецедентной в этом столетии".
"Ракета четко доказала миру, что КНДР является полноценным ядерным государством, способным противостоять ядерному превосходству американских империалистов, и полностью продемонстрировала могущество страны как самого мощного государства-владельца межконтинентальных баллистических ракет", - заявили в государственных СМИ Северной Кореи.
- К слову, северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал "противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия" во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.
- Также Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова мобилизовать свои силы сдерживания ядерной войны и готова к любому военному столкновению с Соединенными Штатами.
- На саммите G20 в Камбодже, проходившем с 15 по 16 ноября, лидеры США, Японии и Южной Кореи объявили о совместной реакции в ответ на ядерную и баллистическую программы Северной Кореи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное