Об этом передает Reuters .

Также он сказал, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государства и народа, а его конечной целью является "создание мощнейшей в мире стратегической силы, беспрецедентной в этом столетии".

"Ракета четко доказала миру, что КНДР является полноценным ядерным государством, способным противостоять ядерному превосходству американских империалистов, и полностью продемонстрировала могущество страны как самого мощного государства-владельца межконтинентальных баллистических ракет", - заявили в государственных СМИ Северной Кореи.

К слову, северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал "противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия" во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Также Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова мобилизовать свои силы сдерживания ядерной войны и готова к любому военному столкновению с Соединенными Штатами.

На саммите G20 в Камбодже, проходившем с 15 по 16 ноября, лидеры США, Японии и Южной Кореи объявили о совместной реакции в ответ на ядерную и баллистическую программы Северной Кореи.