Ким Чен Ын и Владимир Путин: о чем говорили и что, вероятно, решили на рандеву диктаторов

Эспрессо расскажет, как прошла встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным и что говорят эксперты о возможных соглашениях между двумя подсанкционными странами.

О чем в тексте:

Визит Ким Чен Ына в Россию: суть встречи

Планы Путина и Ким Чен Ына по сотрудничеству

Реакция стран на переговоры России и КНДР

О каких возможных соглашениях между Москвой и Пхеньяном пока речь может идти. Мнения экспертов.

Еще до официального сообщения о предстоящем визите главы КНДР в Россию, в СМИ начали появляться данные, возможные причины встречи, а также ожидаемые результаты. Со ссылкой на чиновников США и страны-партнеры The New York Times сообщили, что лидеры РФ и Северной Кореи планируют встретиться для обсуждения военного сотрудничества. Тогда военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение о том, что КНДР не начнет поставки оружия в Россию без согласия Китая.

Впоследствии спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диктаторы будут обсуждать двусторонние связи и будет "насыщен обмен мнениями по ситуации в регионе". Поэтому мнения экспертов и должностных лиц разделиться относительно тем и договоренностей, к которым могли прийти лидеры двух подсанкционных стран мира.

Фото: dpa

Визит Ким Чен Ына в Россию: суть встречи

Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде к космодрому "Восточный", который находится на "Дальнем востоке". Встреча началась с обзора той части космодрома, где собирают ракету "Ангара". Далее были проведены сами переговоры с участием делегаций, затем – с глазу на глаз. В общем, встреча продолжалась около четырех часов, и глава КНДР уехал.

О возможных поставках снарядов и ракет от Северной Кореи для применения на войне против Украины не было сказано. Однако Ким Чен Ын выразил поддержку российскому вторжению открыто. Он сказал, что Россия защищает свой суверенитет и безопасность, и напомнил, что Пхеньян всегда поддерживал и будет поддерживать РФ.

"Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат большую победу в священной борьбе за наказание "зборища зла", претендующего на гегемонию и имеющего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития", Ким Чен Ын.

Впоследствии Путин добавил, что Россия и КНДР работают по обеспечению спокойствия и сохранения стабильности в данном регионе: "Мы и сегодня стремимся укреплять сети общества и добрососедства, действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе".

Более того, по информации ТАСС, во время встречи диктаторы обсуждали ситуацию на Корейском полуострове и Европе. Ким Чен Ын выразил уверенность, что этот визит будет "стимулом к развитию прочного и стратегического сотрудничества России и КНДР".

Планы Путина и Ким Чен Ина по сотрудничеству

Пока северокорейский лидер на встрече рассказывал о дружбе двух стран, "имеющей глубокие корни" и приоритетности отношений именно с Российской Федерацией, у Путина есть свое видение отношений КНДР и РФ.

Сначала президент России называл переговоры "продуктивными" и сказал, что у них с лидером Северной Кореи состоялся "откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонних отношениях".

Впоследствии глава РФ сообщил, что Россия продолжает сохранять ограничения в области военно-технического сотрудничества с КНДР. Вероятнее всего, такие заявления были сделаны из-за опасений укрепления санкций.

Институт изучения войны (ISW) заявил, что Путин пытается сохранить нейтральный характер своей встречи с Кимом и сбалансировать интересы России в приобретении необходимого оборудования и одновременно учитывая дополнительные международные санкции против РФ из-за возможной торговли с Северной Кореей.

Реакция стран на переговоры России и КНДР

Учитывая недавнюю поездку диктатора КНДР в Россию, Южная Корея выразила глубокую обеспокоенность относительно возможного военного сотрудничества между этими государствами. По сообщению от CNN, министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Юн Хо считает, что обе страны рассматривают возможность заключить "какое-либо военное соглашение".

Впоследствии министр иностранных дел Пак Джин заговорил о возможности наложения односторонних санкций на Северную Корею: "Мы пересматриваем все возможные меры".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что США обещают принять меры в случае дальнейшего расширения военного сотрудничества и отметил, что у них вызывает обеспокоенность возможное содействие России в совершенствовании ракетной программы КНДР.

Фото: Getty Images

В пятницу 15 сентября 2023 года Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретились и обсудили результаты переговоров РФ с КНДР.

Путин опроверг заявления о том, что набирает добровольцев из Северной Кореи для войны в Украине, и еще раз подчеркнул, что Россия будет в дальнейшем расширять сотрудничество с КНДР только в рамках установленного международного права. Лукашенко заявил о пожелании привлечься к сотрудничеству с КНДР "на трех", - сообщает издание URA.RU.

О каких возможных соглашениях между Москвой и Пхеньяном пока речь может идти. Мнения экспертов

Эксперт-исследователь Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире Эспрессо выразил мнение, что Россия готовится к получению от Северной Кореи военного оружия и боеприпасов, в обмен на ресурсную помощь в виде продовольствия.

"Визит северокорейского Ким Чен Ына в Россию преследует цель передачу складов с боеприпасами. Это могут быть советские боеприпасы, а также какие-то собственные разработки. К сожалению, Северная Корея имела возможности производить свои боеприпасы. Фактически это будет обмен оружия на еду", - пояснил. эксперт.

По его словам, с более реалистичной альтернативой рассматривается передача вооружения советского производства и собственно северокорейских военных разработок. Однако Александр Краев также отмечает, что визит Ким Чен Инна в Россию может иметь связь с развитием сотрудничества между РФ и Северной Кореей в сфере ядерных технологий.

В Defense Express считают, что с другой стороны существует более угрожающий фактор. Несмотря на уверения китайского лидера Си Цзиньпиня о том, что Китай не будет поставлять России военную технику и оборудование для использования в войне против Украины. В украинской информационно-консалтинговой компании считают, что КНДР могут сделать основным хабом для поставки китайского оружия в РФ.

"Вторая угроза, на мой взгляд, заключается в том, что КНДР может стать хабом для китайского вооружения, которое будет передано России. Здесь не нужно бегать за какими-либо конспирологическими теориями. В этой ситуации есть опыт Ирано-иракской войны в 80-х годах прошлого" века, когда Китай декларировал невмешательство в этот конфликт и поддержку дипломатического разрешения, а передавал вооружение Северной Корее. После чего их не интересовало, куда и как это оружие использовалось и кому передавалось", - заявил главный редактор Defense Express Олег Катков.