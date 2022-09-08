Ким анонсировал "хорошие новости на Юге"

Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Очень ждем также хороших новостей на Юге! Плюс дополнительную ПВО. Думаю завтра", - написал Ким.

Напомним, в Херсонской области оккупанты обстреливают гражданские авто вблизи понтонных переправ и ограничивают передвижение мирных жителей

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