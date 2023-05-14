Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь в эфире Еспресо.

"Дискуссии о России были элементом политической борьбы и каждый из кандидатов пытался использовать аргументы. Если вы посмотрите интервью, которое Киличдароглу давал иностранным СМИ - он говорил о сбалансированной политике в отношении РФ, исходя из интересов Турции. Точно такой же политики придерживается президент Эрдоган. При его власти были с Россией конфликты, столкновения, сбитый самолет, убитый посол. Были вооруженные столкновения в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе", - отметил он.

По мнению Боднара, это также следует учитывать, если мы говорим обо всей палитре отношений.

"Речь идет о традиционном сдерживании в тех зонах, где есть конфликтные интересы и взаимодействие, там где есть практические интересы. Сейчас есть политическое противостояние из-за войны - в вопросе территориальной целостности Украины, в вопросе Крыма, международного признания агрессии, но есть взаимодействие в торговле, транспорте, энергетике, туризме. Эрдоган говорит, что отношения с РФ не менее важны, чем с США", - подытожил посол.