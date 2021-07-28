Киевводоканал заявил, что вода из-под крана лучше бутилированной: привел три причины

Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.



"Мы знаем, что многие киевляне сейчас покупают для питья и приготовления пищи бутилированную воду или воду на разлив, а водой из-под крана пользуются только для хозяйственно-бытовых нужд. Конечно, только вам решать, какую воду потреблять, но хотим привести три факта в пользу того, почему вода из-под крана лучше бутилированной", - говорится в сообщении.



Так, в пресс-службе уверяют, что вода из-под крана гарантированно качественная и безопасная, поскольку проходит все стадии очистки и обеззараживания, а за ее качеством постоянно следят специалисты. В то же время, отметили в пресс-службе, дешевая бутилированная вода или что продается в разлив, часто не очищается должным образом, а производители не придерживаются стандартов ее изготовления. Кроме того, если вода долго хранится в пластиковой бутылке на солнце, ее качество может ухудшаться, ведь пластик при нагревании может пропускать химические вещества в воду.



В пресс-службе добавили, что вода, которая подается в дома киевлян централизованно, имеет естественный состав минералов, в то время как вода в бутылках почти не содержит природных солей кальция и магния, что является опасным. Так, пресс-служба заявляет, что систематическое употребление дистиллированной или близкой к ней воды может привести к ряду заболеваний, связанных с нарушением водно-солевого баланса организма.



Третьим фактором в Киевводоканале назвали экономию.



"Кроме того, 40% воды в городе уже обеззараживается без участия хлора, поэтому такая вода еще более качественная, вкусная и не имеет посторонних запахов. И уже совсем скоро новые технологии распространятся и на остальные 60% воды", - отметили в Киевводоканале.



В пресс-службе напомнили, что жалобы на неудовлетворительное качество воды принимаются по телефонам (044) 202-02-02, 15-81 или (044) 200-73-01.

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