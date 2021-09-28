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Главная Экономика Киеву вернули 19 га земли на Совских прудах стоимостью 614 млн грн

Киеву вернули 19 га земли на Совских прудах стоимостью 614 млн грн

28 сентября, 2021 вторник
10:00
Экономика

Прокуратура вернула громаде Киева участок земли в нижнем каскаде Совских прудов стоимостью 614 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила в Telegram.

"Благодаря усилиям Киевской городской прокуратуры выполнено решение суда и возвращен территориальной громаде города Киева земельный участок площадью 19 га стоимостью 614 млн грн, расположенный в нижнем каскаде Совских прудов, что в Голосеевском районе Киева", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2008 году компания арендовала у Киевского горсовета земельный участок. Условия договора предусматривали его застройку в течение трех лет с момента заключения договора.

Однако с этого момента компания в нарушение требований законодательства и договора аренды земли так и не приступила к застройке спорного земельного участка, что лишило территориальную громаду возможности получить объект, который будет способствовать развитию рекреационной инфраструктуры Киева.

При этом территория земельного участка содержалась в ненадлежащем состоянии, в связи с чем ее уборкиа систематически осуществляется коммунальными службами Голосеевского района города Киева.

По этим обстоятельствам прокуратура обратилась с иском в суд.

В пресс-службе отметили, что решение суда выполнено в полном объеме путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав и недвижимого имущества о прекращении права аренды и фактического возврата земельного участка территориальной громаде.

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Киев
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