Киеву вернули 19 га земли на Совских прудах стоимостью 614 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила в Telegram.



"Благодаря усилиям Киевской городской прокуратуры выполнено решение суда и возвращен территориальной громаде города Киева земельный участок площадью 19 га стоимостью 614 млн грн, расположенный в нижнем каскаде Совских прудов, что в Голосеевском районе Киева", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что в 2008 году компания арендовала у Киевского горсовета земельный участок. Условия договора предусматривали его застройку в течение трех лет с момента заключения договора.



Однако с этого момента компания в нарушение требований законодательства и договора аренды земли так и не приступила к застройке спорного земельного участка, что лишило территориальную громаду возможности получить объект, который будет способствовать развитию рекреационной инфраструктуры Киева.



При этом территория земельного участка содержалась в ненадлежащем состоянии, в связи с чем ее уборкиа систематически осуществляется коммунальными службами Голосеевского района города Киева.



По этим обстоятельствам прокуратура обратилась с иском в суд.



В пресс-службе отметили, что решение суда выполнено в полном объеме путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав и недвижимого имущества о прекращении права аренды и фактического возврата земельного участка территориальной громаде.

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