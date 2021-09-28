Киеву вернули 19 га земли на Совских прудах стоимостью 614 млн грн
Прокуратура вернула громаде Киева участок земли в нижнем каскаде Совских прудов стоимостью 614 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила в Telegram.
"Благодаря усилиям Киевской городской прокуратуры выполнено решение суда и возвращен территориальной громаде города Киева земельный участок площадью 19 га стоимостью 614 млн грн, расположенный в нижнем каскаде Совских прудов, что в Голосеевском районе Киева", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в 2008 году компания арендовала у Киевского горсовета земельный участок. Условия договора предусматривали его застройку в течение трех лет с момента заключения договора.
Однако с этого момента компания в нарушение требований законодательства и договора аренды земли так и не приступила к застройке спорного земельного участка, что лишило территориальную громаду возможности получить объект, который будет способствовать развитию рекреационной инфраструктуры Киева.
При этом территория земельного участка содержалась в ненадлежащем состоянии, в связи с чем ее уборкиа систематически осуществляется коммунальными службами Голосеевского района города Киева.
По этим обстоятельствам прокуратура обратилась с иском в суд.
В пресс-службе отметили, что решение суда выполнено в полном объеме путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав и недвижимого имущества о прекращении права аренды и фактического возврата земельного участка территориальной громаде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.73
-
EUR
Покупка 30.88Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное