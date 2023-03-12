Киеву понадобилось трое суток для ликвидации последствий российской атаки "кинжалом", - КМВА
В Киеве специалисты трое суток ликвидировали последствия атаки РФ ракетой "Кинжал", ныне инфраструктура работает в штатном режиме
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
"Утром 9 марта враг попал аэробалистической ракетой типа "Кинжал" в объект инфраструктуры Киева. Ликвидация последствий длилась более 3 суток. Частично были привлечены экстренные отключения электроэнергии. Почти сутки без тепла были 40% жителей столицы", - утверждали в администрации. .
Глава КМВА Сергей Попко подчеркнул, что в столице полностью восстановлено теплоснабжение, а электричество и вода представлены во все районы.
По его словам, инфраструктура города работает в штатном режиме.
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители.
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