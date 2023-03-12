Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Утром 9 марта враг попал аэробалистической ракетой типа "Кинжал" в объект инфраструктуры Киева. Ликвидация последствий длилась более 3 суток. Частично были привлечены экстренные отключения электроэнергии. Почти сутки без тепла были 40% жителей столицы", - утверждали в администрации. .

Глава КМВА Сергей Попко подчеркнул, что в столице полностью восстановлено теплоснабжение, а электричество и вода представлены во все районы.

По его словам, инфраструктура города работает в штатном режиме.