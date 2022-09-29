Об этом она сказала в своей речи, обнародованной на сайте Европарламента.

Роберта Мецола отметила, что Европу ждут новые сложные времена, когда придется справиться "со штормом инфляции, политической неопределенности, дефицита продовольствия, роста стоимости жизни и сокращения запасов энергии в то время, как цены на электроэнергию резко растут". И напомнила, что с этими вызовами придется бороться в контексте войны России в Украине.

"Мы находимся на этапе принятия решения. Украине нужно оружие, чтобы выжить. Большинство ее оборонной промышленности было уничтожено, но многие наши государства – члены ЕС вмешались, поэтому Киев удалось сохранить в марте. Но на этом следующем этапе войны Украине понадобится тяжелое оружие. Нужны танки, и мы должны быть в состоянии сделать следующий шаг", – подчеркнула президент Европарламента.

Она озвучила два возможных плана помощи Киеву. Один из них – инициатива Leopard Tank по предоставлению Украине примерно 90 танков Leopard 2.

"Мы знаем, что даже те из них, которые не готовы к бою, можно относительно быстро восстановить. Это может означать, что танки современного стандарта станут доступными быстро. Страны, предоставляющие танки, смогут получить возмещение через европейские фонды, например Фонд мира, и это означает, что все смогут внести свой вклад в эти усилия», – сказала она.

Другой план, который обнародовала г-жа Мецола, – это программа ленд-лиза, которая предоставит Украине прямой доступ к вооруженной промышленности ЕС.

"Когда наши государства-члены объединят усилия, ни одно отдельное государство-член не испытывает слишком существенного ухудшения своей собственной обороноспособности", - подчеркнула Роберта Мецола.

"Оба варианта имеют своих сторонников и противников. Ни один из них не совершенен, но ничего не делать – не вариант. Нет времени на самодовольство. Для этого нужна только политическая воля", – отметила президент Европарламента, добавив, что Европа должна перейти "от специальных решений в настоящий Союз безопасности и обороны, который дополняет, а не конкурирует с НАТО».

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