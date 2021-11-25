"Киевтеплоэнерго" сообщило о применении к должникам за тепло штрафов в размере 3% годовых

Об этом говорится на сайте "Киевтеплоэнерго".



По информации компании, значительная часть должников за тепло в Киеве – это владельцы жилья в центре города площадью от 100 кв. м.



"Именно к таким потребителям, имеющим длительный срок задолженности, с лета этого года "Киевтеплоэнерго" вынуждено применять санкции. Это, прежде всего, одна из антикризисных мер, которая помогла предприятию накопить средства для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях газового кризиса", - говорится. в сообщении.



Компания ссылается на ст. 625 Гражданского кодекса Украины, согласно которой должник, просрочивший выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.



"Потребители, полностью уплачивающие задолженность за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, в следующем расчетном периоде уже не получат начислений 3% годовых и инфляционных потерь", - подчеркнули в "Киевтеплоэнерго".



Применение санкций отменяется, если должник подпишет соглашение по реструктуризации долга на определенный срок.



По информации предприятия, только за июль в результате введения и применения санкций удалось урегулировать вопрос задолженности с 303 должниками, тогда как в период с мая 2020 по май 2021 таких должников было вдвое меньше - 158.



КП "Киевтеплоэнерго" - один из крупнейших в Европе производителей тепловой и электрической энергии, поставщик услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению для жителей и предприятий Киева.

Напомним, 19 октября на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" прошли обыски с вручением подозрений руководителю филиала и подрядчику.