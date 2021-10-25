"Киевтеплоэнерго" подключило к отоплению более 40% домов

Об этом заявил начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин, сообщает Общественное радио.

"На сегодняшний день уже более 40% жилых домов в зоне поставки КП "Киевтеплоэнерго" подключены к отоплению. Мы продолжаем плавно запускать дома и подключать их к отоплению. В течение 7 дней с 23 октября у нас график подключения домов", - говорит Пелипишин.

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