Киевстар заблокировал SMS из России и Беларуси и создал номер для сбора средств в поддержку ВСУ
Мобильный оператор Киевстар заблокировал SMS-сообщения из России и Беларуси и создал специальный короткий номер для финансовой поддержки военнослужащих
Об этом оператор сообщил в Facebook.
"В последние дни к абонентам начало поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому информируем вас, что мы заблокировали все SMS-сообщения из России и Беларуси на номера Киевстар. Это наш очередной решительный шаг для борьбы с дезинформацией", - говорится в сообщении .
Кроме того, Киевстар создал специальный короткий номер для поддержки военнослужащих. Каждый абонент предоплаченной связи Киевстар может выслать СМС по номеру 88009 с тарифом 10 гривен.
Денежные средства снимаются с мобильного счета и будут автоматически отправлены в Благотворительный Фонд "Вернись живым".
- Напомним, 24 февраля операторы мобильной связи и Укртелеком согласились предоставлять связь украинцам даже при отсутствии средств на их счетах.
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