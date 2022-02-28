Киевстар заблокировал SMS из России и Беларуси и создал номер для сбора средств в поддержку ВСУ

Об этом оператор сообщил в Facebook.



"В последние дни к абонентам начало поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому информируем вас, что мы заблокировали все SMS-сообщения из России и Беларуси на номера Киевстар. Это наш очередной решительный шаг для борьбы с дезинформацией", - говорится в сообщении .



Кроме того, Киевстар создал специальный короткий номер для поддержки военнослужащих. Каждый абонент предоплаченной связи Киевстар может выслать СМС по номеру 88009 с тарифом 10 гривен.



Денежные средства снимаются с мобильного счета и будут автоматически отправлены в Благотворительный Фонд "Вернись живым".

Напомним, 24 февраля операторы мобильной связи и Укртелеком согласились предоставлять связь украинцам даже при отсутствии средств на их счетах.