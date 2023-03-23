Об этом информирует сайт компании "Киевстар".

"Согласно постановлению НКЭК от 09.11.2022 №209 о "Порядке маршрутизации трафика при предоставлении услуг межличностных электронных коммуникаций с использованием нумерации", а также в соответствии с постановлением КМУ № 295 от 11.04.2012 года о "Правилах предоставления и получения телекоммуникационных услуг" Киевстар продолжает выполнять условия блокирования звонков на запрещенные официальными распоряжениями органов государственной власти номерные ресурсы в Украине (на временно оккупированных территориях) и за границей", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что с 23 марта произошли изменения в условиях предоставления электронных коммуникационных услуг, а именно, заблокированы исходящие звонки на некоторые номера с кодами для абонентов как в Украине, так и в роуминге.

Также не будут доступны только для звонков в роуминге номера с кодами 380800 и 380900. Ведь часто номера с этими кодами платные и оплачиваются по более высоким тарифам.

Заблокированы вызовы для номеров с кодами: