Киевстар предупредил о SMS рассылке с призывами к госизмене

Об этом сообщает официальный твиттер Киевстара.

"Информационные системы Киевстар обнаружили SMS рассылку с призывами к государственной измене. Рассылка сообщений осуществлялась через интернет, ее источник находится за границей", - говорится в заявлении компании.

Известно, что о действиях злоумышленников уже уведомлены СБУ и Киберполиция Украины.