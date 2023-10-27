Киевстар предупредил о SMS рассылке с призывами к госизмене
Компания Киевстар предупредила пользователей, что информационные системы обнаружили SMS рассылку, украинцев поощряют государственную измену
Об этом сообщает официальный твиттер Киевстара.
"Информационные системы Киевстар обнаружили SMS рассылку с призывами к государственной измене. Рассылка сообщений осуществлялась через интернет, ее источник находится за границей", - говорится в заявлении компании.
Известно, что о действиях злоумышленников уже уведомлены СБУ и Киберполиция Украины.
- 9 октября стало известно, что нидерландский холдинг Veon больше не является владельцем российского ВымпелКома (бренд Beeline). Компания, которой принадлежит "Киевстар", продала свои активы.
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