Киевстар подтвердил тренд возвращения украинцев домой
Данные мобильного оператора "Киевстар" подтвердили тренд возвращения украинцев в Украину
Об этом сообщил президент мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров в интервью Интерфакс-Украина.
"Мы можем подтвердить, что есть тренд возвращения украинцев домой. Мы действительно видим всю миграцию, видим все страны. По базе Киевстара, Польша приняла 35% уехавших украинцев. Германия – 15%, Чехия – 7%, Италия – 5 %, Молдова и Румыния – по 2%", – сказал Комаров.
По его данным, в Украине насчитывается около 8,7 млн внутренне перемещенных лиц. Речь идет о двух типах миграций: из больших городов в поселки и с Востока на Запад, отметил Комаров.
"Около 4 млн человек переехали в другие области страны, другие переместились из городов в села в пределах своих областей. Внутренняя миграция такого большого количества людей – это технический вызов для мобильных сетей", – указал он.
- Напомним, после 9 мая сохраняется тенденция увеличения потока на въезд людей в Украину.
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