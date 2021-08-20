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Киевсовет введет мораторий на реконструкцию объектов культурного наследия XIX-XX веков, - Кличко

20 августа, 2021 пятница
20:15
Общество Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Друзья! Создается впечатление, что СНБО перепутал КГГА с Минкультом. Сегодня СНБО заинтересовался памятниками архитектуры, потому что Министерство культуры уже долгое время не выполняет свои прямые обязанности", - отметил мэр Киева.

По его словам, варварски разрушена усадьба Барбана, потому что Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6.

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Он отметил, что в течение трех лет Минкультом полностью игнорируется представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия.

"Разрушается, прикрытый плакатиком " Большая реставрация ", Гостиный двор, который Минкульт не способен передать общине Киева, чтобы его можно было отремонтировать. Разрушаются сотни объектов по всей стране. Поднятый на СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел. Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию. Если Минкульт не способен, мы поможем ", - отметил Кличко.

  • Напомним, в Украине проведут аудит всех архитектурных ценностей и восстановят разрушенную усадьбу Барбана в Киеве. Такое решение принял СНБО.

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Культура
Виталий Кличко
Киев
новости Киева
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