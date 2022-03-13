Киевсовет увеличил резервный фонд городского бюджета
13 марта на заседании Киевсовета депутаты приняли решение об увеличении резервного фонда городского бюджета
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Сегодня у нас состоялось заседание Киевсовета, в котором приняли участие 68 депутатов от всех фракций. Приняли такие решения:
- увеличили резервный фонд городского бюджета для нужд обороны столицы и гражданской защиты населения", - написал Кличко.
Деньги из резервного фонда будут выделены для компенсации транспортным предприятиям столицы (это предприятия, которые обеспечивают эвакуацию людей из Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня и которые +работают в режиме укрытия, как метрополитен). Также из резерва городского бюджета выделят дополнительные деньги для электро- и теплообеспечения города.
"Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 миллионов гривен. Сегодня, в условиях войны, мы увеличили его до 1,3 миллиарда", - сообщил городской голова.
- Напомним, в столице силами Гуманитарного штаба сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян в случае блокады города.
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