Киевсовет рассмотрит расторжение договора аренды земли с посольством РФ

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко .

"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность Украинского государства", – заявил городской голова Киева.

Кличко сообщил, что во время сегодняшнего заседания депутаты планируют расторгнуть также договоры аренды земли на Владимирском спуске, чтобы сделать невозможным строительство и не допустить искажения склонов, входящих в буферную зону Святой Софии – наследие ЮНЕСКО.

Кроме того, Киевсовет приступит к процедуре создания Мемориала защитников Украины.

"Сегодня Киев даст старт разработке документации по созданию национального военного кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев. Ранее мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому сейчас речь идет о Быковне", – отметил Кличко.

В этой местности 8 гектаров земли принадлежит городу, а около 90 гектаров рядом – государству.

Общая площадь национального мемориального кладбища защитников составит около 100 гектаров.