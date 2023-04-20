Киевсовет рассмотрит расторжение договора аренды земли с посольством РФ
Сегодня, 20 апреля, столичный совет расторгнет расторжение договора аренды земли с посольством России и должен начать создание Мемориала защитников Украины
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко .
"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность Украинского государства", – заявил городской голова Киева.
Кличко сообщил, что во время сегодняшнего заседания депутаты планируют расторгнуть также договоры аренды земли на Владимирском спуске, чтобы сделать невозможным строительство и не допустить искажения склонов, входящих в буферную зону Святой Софии – наследие ЮНЕСКО.
Кроме того, Киевсовет приступит к процедуре создания Мемориала защитников Украины.
"Сегодня Киев даст старт разработке документации по созданию национального военного кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев. Ранее мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому сейчас речь идет о Быковне", – отметил Кличко.
В этой местности 8 гектаров земли принадлежит городу, а около 90 гектаров рядом – государству.
Общая площадь национального мемориального кладбища защитников составит около 100 гектаров.
- Также городской голова Киева Виталий Кличко считает , что россияне не передумали захватить столицу Украины.
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