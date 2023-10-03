Киевсовет призывает центральную власть не изымать НДФЛ из местных бюджетов

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Такое решение поддержали на продолжении пленарного заседания ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва по особой процедуре.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, 12 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона, предусматривающий внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины и тем самым ограничение прав территориальных громад.

Заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета отметил, что территориальные громады за счет местных бюджетов и так безусловно приобщаются к приближению Победы Украины через помощь Объединенным силам Вооруженных Сил Украины.

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Инициировала решение фракция "Европейская солидарность" в Киевсовете.

По словам главы фракции Владимира Прокопива, местные громады во время войны несут основную тяжесть жизнеобеспечения городов и сел. Кроме того, бюджетная децентрализация, проведенная в 2014-2015 гг., стала одной из наиболее успешных украинских реформ.

"Местные громады получили не только полномочия, но и возможности создания достойных условий для жизни украинцев. Децентрализация по праву считается основой украинской стойкости", - говорит Прокопив.

Напомним, Минфин предлагал с 1 октября 2023 года перечислять весь НДФЛ военных и силовиков в государственный бюджет. Депутаты фракции "ЕС" инициировали обращение к президенту и парламенту с требованием не допустить изъятие средств из местных бюджетов в пользу центральных властей.