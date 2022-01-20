Киевсовет призвал власть прекратить политическое преследование Петра Порошенко, оппозиционных политиков и независимых СМИ
20 января на внеочередном пленарном заседании депутаты Киевского городского совета проголосовали за обращение к главам фракций Верховной Рады, президенту Украины и Офису генерального прокурора о недопущении оказания политического давления и преследования пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, городских председателей и представителей местного самоуправления, средств массовой информации. За соответствующее решение проголосовали 62 депутата горсовета
"Политические преследования - это бумеранг, который бьет по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, значит ставить под угрозу суверенитет Украины и ее независимость… Использование центральной властью админресурса, преследование, обыски, суды и давление против политических оппонентов только расколет страну изнутри", - говорится в обращении.
Депутаты Киевсовета убеждены, что политические преследования - "это короткий путь узурпации власти": "предыдущие попытки узурпации власти закончились захватом украинского Крыма и оккупацией Донбасса. Центральная власть больше не имеет права на эту ошибку".
"Другой цвет партийных флагов, успех других, иная точка зрения не должны быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим - это демократия. Преследование за это право - диктатура", - отмечается в тексте заявления.
Поэтому депутаты Киевсовета призвали центральные органы власти прекратить политическое давление и уголовное преследование демократической оппозиции, изменить приоритеты и перед угрозой российского военного вторжения объединиться вокруг защиты интересов и границ государства. "Призываем бороться не друг против друга, а за Украину!" - говорится в обращении.
Ранее такие обращения приняли Львовский областной совет, Черниговский областной совет и ряд местных советов.
Напомним, 19 января во время визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Украину к единству и продолжению реформ. По его словам, реакция на агрессию России требует единства внутри страны. "Украина должна избегать любых действий, которые помогают России в этой циничной задаче. Не позволяйте Москве вас расколоть. Лидеры в украинском правительстве и вне его должны отложить свои отличия ради общих национальных интересов и вместе готовиться к, возможно, трудным дням", - заявил госсекретарь США.
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