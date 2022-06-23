Киевсовет принял решение об обустройстве укрытий в тех учебных заведениях Киева, где их нет
Киевсовет 23 июня одобрил решение о создании простейших укрытий в тех детсадах и школах столицы, где их нет
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм.
"Сегодня Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет", - отметил он.
По словам Виталия Кличко, горсовет должен отремонтировать, обеспечить всем необходимым укрытие в коммунальных школах и детсадах Киева, где они отсутствуют.
"Ведь война продолжается, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и в целом киевлян", - подчеркнул мэр.
- 7 июня Андрей Витренко заявил, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться офлайн.
- 12 июня он сообщил, что офлайн будут учиться только в тех регионах, где будет позволять ситуация с безопасностью .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное