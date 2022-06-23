Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм.

"Сегодня Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет", - отметил он.

По словам Виталия Кличко, горсовет должен отремонтировать, обеспечить всем необходимым укрытие в коммунальных школах и детсадах Киева, где они отсутствуют.

"Ведь война продолжается, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и в целом киевлян", - подчеркнул мэр.

7 июня Андрей Витренко заявил, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться офлайн.

12 июня он сообщил, что офлайн будут учиться только в тех регионах, где будет позволять ситуация с безопасностью .

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