Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме .

"Роман пошел защищать Украину от начала широкомасштабного вторжения российских варваров. И то, что с нами больше нет этого талантливого, принципиального и отважного воина – большая потеря для Киева и всей страны. Ведь именно такие, как Роман Ратушный – будущее сильной и демократической Украины". Поэтому сегодняшним решением мы увековечили имя Романа и его защиту зеленых зон Киева", - подчеркнул он.

По словам мэра, 8 сентября кроме Волгоградской переименовали около 40 улиц, чьи названия связаны с РФ и СССР. Виталий Кличко напомнил, что прошлое заседание в конце августа Киевсовет переименовал 95 улиц, площадей и переулков в Киеве.

Также Виталий Кличчко добавил, что улицу Московскую в центре столицы назвали в честь Князей Острожских.

В бою под Изюмом 9 июня погиб глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93 омбр "Холодный яр" - Роман Ратушный. С первых дней полномасштабной войны защитник защищал Киев, а затем участвовал в освобождении Тростянца. 5 июля ему должно было исполниться 25 лет.

Отец Романа Тарас Ратушный прокомментировал трагическое событие в Фейсбуке.

18 июня на Майдане Незалежности простились с погибшим в бою с российскими оккупантами на Харьковщине Романом Ратушным, главой общественной организации "Защитим Протасов Яр".

4 июля глава Еврокомиссии в своей речи на конференции по восстановлению Украины вспомнила погибшего на войне киевского активиста Романа Ратушного.

По состоянию на 1 августа петиция о присвоении звания Героя Украины активисту Роману Ратушному, 9 июня погибшему на Харьковщине, набрала необходимые 25 тысяч подписей.

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