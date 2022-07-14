Киевсовет одобрил проект создания ландшафтного заказника "Протасов Яр"
Решение поддержали 85 депутатов
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.
"Создание заказника - это дань памяти Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, не было напрасным. "Протасов Яр" спасли от застройки. Он является ландшафтным заказником! И будет радовать не одно поколение киевлян", - заявил Кличко.
- Под Изюмом погиб лидер ОО "Защитим Протасов Яр", разведчик Холодноярской бригады Роман Ратушный
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