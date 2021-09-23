Киевсовет назначил заместителем Кличко экс-руководителя полиции Киева Крищенко

Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на заседании в четверг, 23 сентября.

Так, за назначение Крищенко на должность заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий проголосовал 91 депутат.

Двое депутатов были против.

Напомним, 10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке и его удовлетворили.

11 августа новым главой Национальной полиции Украины в Киеве стал экс-начальник Нацполиции в Полтавской области полковник Иван Выговский.

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